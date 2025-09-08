VIDEO: Omar Chaparro habla de cuando le fue infiel a su esposa

Omar Chaparro habló de la infidelidad hacia su esposa que él cometió hace unos años después de que 'La Mojarrita' lo recordara en un podcast.

Omar Chaparro hace unos días estuvo en los titulares después de que su esposa Lucía, mejor conocida como “La Mojarrita”, recordara en un podcast la ocasión en la que descubrió que su esposo le había sido infiel.

Recientemente en una entrevista para “Sale el Sol”, Omar Chaparro fue cuestionado sobre las declaraciones que hizo su esposa sobre la infidelidad que cometió.

Omar Chaparro habla de la infidelidad a su esposa

En la plática, Omar Chaparro contó cómo pudo superar la infidelidad que realizó y que todo fue con apoyo mutuo.

“Somos un equipo que hemos tenido conflictos, no solo de esa índole, financieros, bancarrotas, salud. Hemos estado en la lona los dos y lo más maravilloso es que nos hemos visto a los ojos y los dos hemos decidido levantarnos juntos”.

Omar Chaparro detalló que la infidelidad sucedió hace más de diez años. Además, reflexionó sobre los problemas que se suelen presentar en la vida y mencionó que lo mejor es afrontarlos.

“Eso sucedió hace quince años. Tengo veintinueve años con ella, es mi mejor amiga. Creo que la decisión más importante que un hombre puede tomar, con quien se casa. Los problemas son parte de la vida, creo que la clave está en afrontarlos, cómo poder aprender de ellos, la gente le huye a los problemas y el conflicto, ahí es donde uno aprende”.

Finalmente, Omar Chaparro comentó que en los años que lleva al lado de su esposa han aprendido a no tomarle importancia a las críticas que puedan surgir sobre ellos.

“No podemos nuestra atención, no leemos esas cosas y estamos tratando de disfrutar la vida, de leer, cosas que te nutran. La vida ya es bastante dura y difícil para enfocarte en lo malo”.

Cabe mencionar que este año Omar Chaparro y La Mojarrita cumplieron 24 años de casados y han formado una familia que está conformada por sus tres hijos.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR