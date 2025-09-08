VIDEO: Rescatan a mujer que quedó atrapada en camioneta durante inundación en Monterrey

Los trabajadores de una agencia improvisaron una cadena humana, soportando la corriente

En medio de la fuerte lluvia que azotó la zona metropolitana este lunes, un grupo de trabajadores de una agencia automotriz se convirtió en héroes al rescatar a una mujer de la tercera edad que había quedado atrapada dentro de su camioneta sobre la avenida Gonzalitos.

El momento fue captado en video y compartido en redes sociales por Lalo Elizondo, generando gran viralidad y cientos de reacciones que reconocen la valentía de los jóvenes.

Rescate en cadena humana bajo la lluvia

De acuerdo con el video, la mujer no podía salir por sus propios medios debido al nivel del agua. Para salvarla, los trabajadores improvisaron una cadena de metal y una cadena humana, soportando la corriente que golpeaba con fuerza sus cuerpos.

Uno de los jóvenes logró abrir la puerta del copiloto, sacar primero las pertenencias de la afectada y luego ayudarla a salir. Acompañada de otro trabajador que la animaba a no detenerse, la mujer logró caminar hasta la orilla de la avenida, donde finalmente quedó a salvo.

Gracias, muchas gracias”, fueron las palabras de la adulta mayor, visiblemente emocionada por el gesto de solidaridad.

Inundaciones provocan cierres viales en Monterrey

Protección Civil de Nuevo León informó sobre cierres preventivos en varias avenidas debido a los encharcamientos provocados por la tormenta. Entre las vialidades afectadas se encuentran:

Avenida Paseo de los Leones y Moisés Sáenz

Rodrigo Gómez y Lago de Chapala

Ruiz Cortines y Fidel Velázquez

Félix U. Gómez y Constitución

Gonzalitos y Abraham Lincoln

Aarón Sáenz y Díaz Ordaz

Gonzalitos y Fleteros (un carril cerrado en el paso a desnivel)

Leones y Paseo Churubusco

La autoridad exhortó a la población a mantenerse informada por fuentes oficiales como PCNL, Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones de Protección Civil para la ciudadanía

Para reducir riesgos durante las lluvias intensas, se recomienda…

No tirar basura en calles ni alcantarillas.

Evitar cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel con corrientes fuertes.

No difundir información falsa o rumores.

Mantenerse informado por canales oficiales.

Evitar que los niños jueguen en la vía pública durante tormentas.

No colocarse debajo de árboles, postes o espectaculares en caso de tormenta eléctrica.

En caso de emergencia, marcar al 9-1-1.

Acto de solidaridad

El rescate en Gonzalitos no solo evitó una tragedia, sino que también mostró la solidaridad y valentía de los trabajadores, quienes no dudaron en arriesgarse por salvar la vida de una mujer desconocida.

El caso se volvió viral en cuestión de minutos y ha sido catalogado por usuarios en redes como un ejemplo de que la unión y el apoyo ciudadano pueden marcar la diferencia en medio de una emergencia.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR