Afición Correcaminos buscó a Joel; se va por otra puerta

Afición victorense buscó a Joel para reclamarle

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La afición de Correcaminos al final del partido, se juntó afuera del Estadio Marte R. Gómez, en específico de los vestidores locales, para increpar a Joel Martínez, jugador que falló el penal del posible empate.

La afición esperó alrededor de 30 minutos, a pesar de la espera no pudieron reclamarle al uruguayo, pues al ver el enojo de la afición, decidieron sacarlo por otra puerta.

El personal del club lo sacó por una las puertas de la Avenida Carrera Torres acompañado de personal de seguridad del equipo.

La afición al darse cuenta decidió irse pero varios aseguraron que buscarán a Joel en entrenamientos.

Lamentablemente, Joel se ha ganado el odio de la afición.

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN