Apaga CFE a más escuelas

Los apagones de la CFE afectan el arranque del ciclo escolar en Tamaulipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Los apagones continúan en diversas regiones del estado, y con ello han afectado al ciclo escolar.

Ayer, padres de familia de las primarias «Sentimiento de la Nación» y «Rodolfo Torre Cantú» bloquearon ayer por cuatro horas la carretera Reynosa-San Fernando para demandar a la CFE que restituya el suministro eléctrico, que se presume es por falta de un transformador.

El problema no se limita a Reynosa, ya que en Matamoros se reportan al menos cinco primarias y jardines de niños que no han podido iniciar clases por falta de electricidad, también por la falta de transformadores, informó ayer la Secretaria de Educación en Matamoros, Yolanda Chavira.

También en la zona conurbada del sur de Tamaulipas se han reportado estos apagones.

Por. STAFF

Expreso-La Razón