Automóvil cae al Canal de la Cortadura en pleno centro de Tampico

De acuerdo con versiones preliminares, la unidad era tripulada por un grupo de jóvenes que presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Poco antes del amanecer de este sábado, un vehículo particular terminó dentro del Canal de la Cortadura a la altura de la calle Isauro Alfaro, en la zona centro de la ciudad.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las maniobras de rescate de la unidad siniestrada.

Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas; únicamente se reportaron daños materiales. Las autoridades exhortaron a la población a evitar conducir en estado de ebriedad para prevenir accidentes.

José Luis Rodríguez Castro /

La Razón