Cables se vienen abajo en el centro de Tampico

La caída se presentó tras incendiarse el tendido aéreo por un cortocircuito en un transformador.

Cables de energía eléctrica se desplomaron la tarde del sábado, en una calle del centro de Tampico.

Lo anterior movilizó a elementos del cuerpo de bomberos.

El incidente se registró en la calle Cristóbal Colón, entre las calles Altamira y Álvaro Obregón.

Empleados del área reportaron alarmados al 911 lo que sucedía.

De inmediato se dio aviso a los vulcanos que en pocos minutos arribaron al punto.

Cuando llegaron, encontraron desplomados los cables pero ya no había fuego.

Como medida de precaución, acordonaron el área para evitar que los peatones pasaran por el sitio.

Notificaron a personal de la CFE para que acudiera a realizar las labores correspondientes.

Benigno Solís/La Razón