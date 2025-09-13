Confirma la SET; no habrá “puente” patrio

Anuncia la Secretaría a través de oficio que solo de descansará el día 16 en cumplimiento con la Ley Federal del Trabajo

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) informó que con motivo de las fiestas patrias no habrá puente escolar, ya que únicamente se otorgará como día de descanso oficial el martes 16 de septiembre, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

A través del oficio SET/SEB/1874/2025, la Subsecretaría de Educación Básica notificó a sus direcciones y coordinaciones que las circulares 032/2025 y SET/SA/049/2025, firmadas por la directora general de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, Laura Olivia Villarreal Castillo, y por el subsecretario de Administración de la SET, Hugo Armando Fonseca Reyes, precisan que el asueto corresponde únicamente a la conmemoración del Aniversario de la Independencia de México.

En el documento, la subsecretaria de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, pidió a las áreas correspondientes hacer extensivo el aviso al personal docente y administrativo de los distintos planteles educativos.

De esta manera, las clases se llevarán a cabo de manera normal el lunes 15 de septiembre y se reanudarán con regularidad el miércoles 17, luego del único día de descanso oficial que marca el calendario laboral y escolar.

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN