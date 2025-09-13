Detalla jueza sentencia de ex Secretario

La jueza Marta Patricia Rodríguez explicó la condena de 19 años de prisión y multas contra Mario “G”, ex Secretario de Educación de Tamaulipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Sin la presencia del ex Secretario de Educación, ayer se llevó a cabo la audiencia de lectura y explicación de sentencia dictada a Mario “G”, de 19 años de prisión por los delitos de ejercicio ilícito de los servidores públicos y peculado.

La Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, Marta Patricia Rodríguez Salinas explicó que con las pruebas presentadas por el ministerio Público durante el juicio, demostraron su acusación, por lo que dictó su sentencia.

En el caso del delito de ejercicio ilícito de los servidores públicos, la sentencia dictada fue de 4 años de prisión, multa de 250 UMAs (Unidad de Medida y Actualización) vigente en el momento de los hechos que corresponden a 24,055 pesos.

Además de la inhabilitación de 4 años y seis meses para desempeñar un trabajo, cargo o comisión pública.

Mientras que por el delito de peculado, la sentencia fue de 15 años de prisión, multa de 300 UMAs equivalente a 28,866 pesos; además de la reparación del daño por 8 millones 285,878.87 pesos.

La pena de prisión iniciará a partir de que la sentencia cause ejecutoria, es decir hasta que se agoten los recursos jurídicos a los que tiene derecho la parte acusada, que tiene diez días para inconformarse con la sentencia.

En esta ocasión, ni Mario “G”, ni los asesores victimales se presentaron a la audiencia, por lo que la juzgadora los dio por enterados de la resolución, dando por concluido el proceso legal.

La defensa del ex Secretario anunció que apelarán a la sentencia, confiando en que en segunda instancia sea revocada, ya que aseguran, las pruebas presentadas por el ministerio público no demostraron la acusación; además aún tienen la posibilidad de recurrir al amparo.

Al ex funcionario de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, se le acusa de firmar sin estar facultado, un convenio de colaboración de pago de prima de seguro individual voluntario con cargo a nómina, con la Aseguradora Metlife.

Entre el 15 de enero del 2018 al 30 de septiembre del 2022, la aseguradora depositó a la cuenta bancaria de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, por 8 millones 285 mil 878.87 pesos, dinero que fue utilizado para pagos diversos, entre ellos, alimentación, compra de regalos, reparación de vehículos, entre otros.

Al menos otros cuatro ex Secretarios de la admnistración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, enfrentan juicios por diversos delitos de corrupción como uso ilícito de atribuciones y facultades, Desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas y peculado.

Entre ellos el ex titular de la secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiete (Seduma), Gilberto “E”; de Bienestar Social, Rómulo “G”, de Administración, Jesús Alberto “S”, la ex Contralora Gubernamental, Elda Aurora “V” y recientemente se anunciaron denuncias en contra de la ex Secretaria de Salud, Gloria “M”.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón