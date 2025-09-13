Diputados reconocen a alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas como la mejor del país

La alcaldesa presentó un informe basado en hechos, obras y transformación tangible, que ha sido ampliamente reconocido por representantes del Congreso de Tamaulipas y del Congreso de la Unión,

En el marco del Primer Informe de Gobierno de la segunda administración de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, legisladores locales y federales coincidieron en destacar su liderazgo, compromiso y los resultados contundentes que han posicionado a Nuevo Laredo como un referente estatal y nacional.

La alcaldesa presentó un informe basado en hechos, obras y transformación tangible, que ha sido ampliamente reconocido por representantes del Congreso de Tamaulipas y del Congreso de la Unión, quienes sin reservas afirmaron que Carmen Lilia es la mejor alcaldesa no solo de Tamaulipas, sino de todo México.

El diputado local Humberto Prieto Herrera fue claro al señalar que Carmen Lilia ha transformado por completo la ciudad.

“Fue un informe de resultados. Se demuestra su calidad como presidenta, su cariño y su amor por la gente y por su tierra. Nuevo Laredo sin duda alguna se ha transformado con el mandato de nuestra presidenta. La inversión, las vialidades, luminarias, el tren y la aduana, todo esto posiciona a la ciudad como punta de lanza en Tamaulipas y como un referente a nivel nacional”.

Por su parte, el diputado federal José Braña Mojica aseguró que Carmen Lilia ha impulsado una verdadera transformación, erradicando malas prácticas del pasado.

“Se ve el avance y la limpieza de corrupción que ha hecho. Otros gobiernos anteriores fueron malas administraciones. Lo que Carmen Lilia está haciendo representa un logro para todos los ciudadanos. Es un cambio real”, añadió.

El diputado local Eliphaleth Gómez Lozano subrayó el respaldo popular y la proyección nacional de la alcaldesa.

“La gente no se equivoca. Volvieron a votar por ella por una razón: está cumpliendo. Carmen Lilia es reconocida por encuestadoras nacionales como una de las principales presidentas municipales de México. Su trabajo no pasa desapercibido, y su liderazgo pone a Nuevo Laredo en el mapa nacional”, afirmó.

Por su parte, el diputado federal Carlos Canturosas Villarreal, y ex presidente municipal de esta frontera, se dijo orgulloso por el cambio positivo que ha tenido la ciudad bajo el liderazgo de Carmen Lilia.

“Me siento orgulloso de mi presidenta. El trabajo de Carmen Lilia en obra pública, economía y seguridad, trabajando de la mano con el Estado y la Federación, es extraordinario. Nuevo Laredo está tranquilo, llegan inversiones y hay rumbo”, destacó.

Mientras tanto, el diputado local Sergio Ojeda Castillo enfatizó la cercanía de la alcaldesa con la gente y la atención ciudadana que brinda su gobierno a quienes más lo necesitan.

“Me encanta que sea una presidenta cercana, que escuche, que atienda directamente en las colonias. Nuevo Laredo ya no es solo la frontera más grande de México: es la más importante a nivel mundial”, mencionó.

En esa misma línea, la diputada Ana Laura Huerta subrayó los logros visibles que consideró son ejemplo en toda la entidad.

“Las promesas se cumplen. El Laguito, el Parque Viveros, la Infoteca, son realidades. No palabras vacías. Carmen Lilia está haciendo las cosas bien y los ciudadanos lo reconocen”, señaló.

Desde Matamoros, el diputado Isidro Vargas Fernández elogió el modelo de gobernanza de Carmen Lilia.

“Ha cumplido. Su gobierno es un ejemplo de humanismo, transparencia y resultados. Las plantas tratadoras de aguas residuales son modelo para replicarse en otros municipios. Y la próxima inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum es un logro histórico”.

Finalmente, el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, no dudó en señalar a Carmen Lilia como una de las mejores alcaldesas de Tamaulipas y de México.

“Carmen Lilia está en los primeros lugares a nivel nacional. Es una de las mejores alcaldesas de Tamaulipas y de todo México”, afirmó.

El respaldo unánime de diputados locales y federales, así como el reconocimiento de líderes de otros municipios, confirma que Carmen Lilia Canturosas Villarreal está haciendo historia al frente del gobierno de Nuevo Laredo.

Con una gestión basada en resultados, visión estratégica, cercanía con el pueblo y proyectos de alto impacto, Nuevo Laredo se consolida como una ciudad modelo en México, y su alcaldesa como un ejemplo de liderazgo moderno, honesto y transformador.

Staff