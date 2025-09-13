Esta fue la ruta de Hernán Bermúdez y los países por donde pasó antes de ser detenido en Paraguay

El gobierno de Paraguay tenía indicios de la presencia en su país del exfuncionario mexicano desde el mes de marzo.

CIUDAD DE MÉXICO.-También es identificado como ‘El Abuelo’, ‘Comandante H’ o ‘Requema’.

Luego de varios meses de rastreo por diferentes países, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de La Barredora, Hernán N, fue capturado en Paraguay.

Sobre el exfuncionario pesaba una orden de aprehensión otorgada el pasado mes de febrero por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco.

De igual forma, el exsecretario de Seguridad de Tabasco contaba con una Notificación Roja emitida por Interpol México el 17 de julio de 2025.

A estos países escapó el exsecretario de Seguridad de Adán Augusto

A través de un comunicado, la presidencia de Paraguay detalló que desde marzo de este año se tenían indicios sobre la presencia de Hernán N en su territorio.

Pero antes de eso, así fue la ruta que siguió, de acuerdo con fuentes oficiales:

•El primer paso de Hernán N fue moverse de Mérida a Panamá

•Posteriormente ingresó a España

•El siguiente destino fue Brasil

•Finalmente llegó a Paraguay

(VIDEO) Así fue la captura de Hernán N

Al exsecretario se le ubica, desde el año 2019, como pieza clave de redes delictivas en Tabasco. Sus actividades presuntamente incluían supervisar ejecuciones, extorsiones y disputas territoriales.

Documentos revelados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Wakamaya Leaks en 2022 indicaban que Hernán N operaba para La Barredora bajo el alias ‘Comandante H’.

Para 2024 el ahora gobernador de Tabasco, Javier May, aseguró que Hernán N lideraba dicho grupo criminal, el cual fue formado por expolicías y está ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con ese historial, el gobierno mexicano no dejó de buscarlo por meses hasta que finalmente logró su captura en Paraguay.

“En colaboración con el gobierno de la República de Paraguay, se obtuvo la ubicación de Hernán N en dicho país y se implementaron las acciones necesarias para efectuar su detención y traslado a territorio nacional, donde ha quedado a disposición de las autoridades correspondientes», informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Tras su detención se dio a conocer un video en el que se le observa en el momento de su captura, sentado en un sillón y firmando documentos.

A su captura reaccionó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien agradeció a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña Palacios, por su colaboración.

