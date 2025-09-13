Explosión de pipa en Puente de la Concordia fue por choque con objeto sólido, no por bache: FGJ

La investigación descarta que haya baches o afectaciones en el pavimento

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) descarta que un bache haya causado la volcadura y explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado miércoles 10 de septiembre en la zona del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa y precisa que la explosión derivó del choque con un objeto sólido.

La Fiscalía aclara que, a partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación.

Cabe destacar que en redes sociales se difundieron mensajes en los que se decían que en la zona del siniestro había un bache, por lo que la Fiscalía capitalina aclara que no fue esa la razón del fatal accidente que causó la muerte de 10 personas.

De acuerdo con las indagatorias, el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición. También se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno, se lee en el comunicado.

#TarjetaInformativa | La #FiscalíaCDMX avanza en la investigación relacionada con la volcadura y explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado miércoles 10 de septiembre, en la zona del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. En colaboración con la Comisión… pic.twitter.com/heXFV5yKGo — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 12, 2025

El tanque de gas presentó una ruptura

Personal pericial de la institución, especializado en criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, seguridad industrial, hidrosanitarias, video y fotografía, continúa recabando dictámenes técnicos para esclarecer los hechos. De acuerdo con las indagatorias, el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición. También se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno.

A la par de las diligencias, la Fiscalía CDMX mantiene células de atención integral desplegadas en el lugar y en los hospitales para acompañar a las víctimas y sus familias, brindando contención psicológica, asesoría jurídica y orientación social, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la Ciudad de México.

10 personas han muerto por explosión de pipa en Iztapalapa

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó la tarde de este 12 de septiembre que la cifra de víctimas mortales por la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de la Concordia se elevó a 10 personas, además dio a conocer que 54 heridos continúan hospitalizados, mientras que 22 personas más han sido dadas de alta.

Tras el lamentable accidente en la Alcaldía Iztapalapa, compartimos la lista de personas fallecidas, heridas y dadas de alta. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, veracidad y, sobre todo, con el respeto y acompañamiento a las personas afectadas y sus familias. pic.twitter.com/CidFCuTezn — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 12, 2025

Con información de HERALDO DE MÉXICO