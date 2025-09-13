Hegemonía a la basura

Correcaminos perdono y dejó ir la hegemonía

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La noche de ayer, viernes 12 de septiembre, quedará marcada en la historia del futbol tamaulipeco. Después de 28 años de hegemonía en el Estadio Marte R. Gómez, el equipo de Correcaminos UAT cayó 1-2 ante la Jaiba Brava del Tampico Madero en una edición vibrante del Clásico Tamaulipeco.

El partido tuvo todos los ingredientes: goles, polémica, un penal fallado y la pasión que caracteriza a la rivalidad más importante del estado. Y aunque los naranjas mostraron garra y un cambio anímico que ilusionó a su gente, la contundencia celeste fue suficiente para romper con una racha histórica.

La Jaiba Brava pegó primero

Desde el arranque, el equipo visitante dejó claro que no venía a especular. Con orden defensivo y velocidad en el ataque, la Jaiba encontró recompensa al minuto 27, cuando Deivoon Magaña aprovechó un espacio en la zaga y definió con potencia para abrir el marcador.

El gol fue un golpe anímico para los naranjas, que intentaron reaccionar con posesión y empuje desde la media cancha, aunque sin la claridad necesaria en el último toque.

El golpe letal y la reacción naranja

En la segunda mitad, cuando parecía que Correcaminos estaba más cerca del empate, llegó el segundo mazazo. Al 62’, Eduardo Pérez apareció por la vía penal y ampliar la ventaja de la visita a 0-2, silenciando a gran parte del Marte R. Gómez.

Pero los de la UAT no bajaron los brazos. Apenas tres minutos después, al 65’, Gerardo Moreno levantó a la tribuna con un remate certero que devolvió la esperanza al conjunto naranja.

El duelo tomó un giro emocionante, con Correcaminos empujando y la Jaiba Brava resistiendo. La tensión creció cuando el árbitro señaló penal a favor de los locales, pero Joel Martínez erró su disparo desde los once pasos, dejando escapar la oportunidad del empate y, con ella, la posibilidad de salvar la histórica hegemonía.

Se rompe una historia

El silbatazo final decretó la victoria jaiba por 1-2, resultado que rompe una hegemonía de 28 años en la capital tamaulipeca. Ahora, el Clásico Tamaulipeco queda con saldo de 18 triunfos para Correcaminos, 13 empates y 11 victorias para Tampico Madero.

Con este resultado, Correcaminos se estanca en 5 puntos dentro del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX y deberá recomponer el camino la próxima jornada cuando visite a Tapatío el viernes 19 de septiembre en el Estadio Akron.

La hegemonía se perdió, el orgullo se resquebrajó, y la Jaiba Brava escribió una nueva página de gloria en el Clásico Tamaulipeco.

A DETALLE

Historial total (hasta la fecha de ayer):

18 triunfos de Correcaminos

13 empates

11 victorias de Jaiba Brava

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN