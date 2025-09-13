Histórica inversión en pavimentación y récord de visitantes en playa Miramar: Erasmo González

PRIMER INFORME DE GOBIERNO

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Al presentar su Primer Informe de Gobierno, Erasmo González Robledo, presidente municipal de Ciudad Madero, subrayó la histórica inversión de 215.5 millones de pesos y el récord de visitantes en la playa Miramar, lo que refleja un crecimiento sostenido y un mayor bienestar para las familias maderenses. Ahí recibió el reconocimiento de los presentes dentro de este ejercicio democrático y de rendición de cuentas, ante el representante del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, el Ing. Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético del Gobierno del Estado.

Ante la presencia de su familia, esposa Dunia Marón Acuña presidenta del sistema DIF; sus hijas María Eliza y Ana Victoria; su mamá doña Meche, sus hermanas Alma Delia y María Mercedes; honrando además la memoria de su Padre, Don Erasmo González Martínez. El Cabildo en pleno que reafirma unidad y compromiso por Ciudad Madero, los presidentes municipales Mónica Villarreal Anaya, Patricia Chío de la Garza; José Alberto Granados Fávila y Armando Martínez Manríquez; diputados federales, legisladores del Congreso Local; fuerzas navales y militares, además de la Guardia Estatal y Nacional; y representantes de todos los sectores de la sociedad.

Erasmo González en su comparecencia en el gimnasio de la Unidad Deportiva, ante el pueblo maderense, precisó que se efectuaron 68 acciones en materia de infraestructura urbana, de las que 55 corresponden a obras de pavimentación cubriendo una longitud de 5.5 kilómetros, pero, sobre todo, dijo, atendiendo el histórico rezago que en el rubro presentaban diversos sectores del municipio.

“Sin duda, uno de los énfasis de esta administración es el impulso sostenido a la inversión en obra pública, principalmente en pavimentación. En este primer año avanzamos en lo planeado para abatir durante la administración, el 25 % del rezago histórico”, indicó. Erasmo González Robledo además subrayó que la obra pública incluyó también la rehabilitación y mejora de más de diez kilómetros de líneas de agua potable y drenaje sanitario.

Reafirmó que el apoyo que el municipio ha recibido del Estado y la Federación para lograr este histórico avance que se traduce, en mejor calidad de vida para la población. “En este camino ha sido fundamental el apoyo decidido del gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, a quien reconocemos por su calidad humana y por ser un gran gestor que ha logrado que proyectos estratégicos para el país se desarrollen en Tamaulipas. Asimismo, destaco la visión de la presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha visto en nuestro estado la principal puerta de México hacia el mundo y un motor de desarrollo nacional. Su respaldo se refleja en el impulso a proyectos estratégicos que benefician a toda la región”.

En su mensaje, el edil maderense resaltó los resultados del programa “Transformando Hogares” que en el municipio ha mejorado la imagen de más de 70 mil metros cuadrados de fachadas y beneficiado a 4,500 personas; así como del programa “Rutas Mágicas del Color” a través del cual se han dignificado espacios turísticos, mediante la intervención de 15,000 m² de puentes, muros y sitios emblemáticos.

Erasmo González reconoció el apoyo decidido de su Cabildo y gabinete en este primer tercio de la administración; subrayando el compromiso y vocación de servicio, en favor de las familias maderenses. En materia de servicios Públicos, el presidente municipal, sostuvo que se ha duplicado el número de camiones recolectores de basura, atendiendo con puntualidad sectores que presentaban un importante rezago. Añadió que 22 unidades cubren las 56 rutas establecidas.

González Robledo aseguró que en materia de seguridad se han fortalecido los programas y acciones destinados a la protección ciudadana, mediante la incorporación de 15 nuevas patrullas y diez unidades destinadas a la Guardia Estatal. “Una ciudad segura, limpia y moderna atrae más turismo e inversión, y muestra de ello fue que en Miramar, la Playa de Todos, hemos recibido, entre enero y agosto de 2025, a 4.4 millones de visitantes con una derrama económica en nuestra playa estimada en 1,610 millones de pesos”.

El alcalde maderense detalló las acciones de bienestar social, salud, cultura, deporte, protección civil, y apoyo a los emprendedores efectuadas durante los primeros doce meses de su administración, reiterando su compromiso de continuar trabajando por la transformación y el desarrollo del municipio.

“Sigamos juntos, porque lo que estamos desarrollando es para siempre y es para todos. Con el entusiasmo de los jóvenes, la capacidad y sensibilidad de las mujeres, la experiencia de los adultos mayores, el esfuerzo de los trabajadores, el conocimiento de los académicos y la lealtad y fuerza de los petroleros, Madero será referencia estatal y nacional de desarrollo”, puntualizó.

Por su parte el representante personal del gobernador Del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, Walter Julián Ángel Jiménez secretario de Desarrollo Energético del Gobierno del Estado, reconoció el notable trabajo realizado en Ciudad Madero y refrendó el compromiso del ejecutivo estatal por seguir apoyando las acciones y programas que garanticen el progreso y la prosperidad de las y los maderenses.

Por. José Luis Rodríguez