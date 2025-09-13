Importantes avances en infraestructura hidráulica de Tampico con respaldo del Gobierno Estatal y trabajo coordinado con el Ayuntamiento

Con el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Tampico, que encabeza la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, el respaldo del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, y a la guía de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, COMAPA Sur ha logrado avances significativos en materia de infraestructura hidrosanitaria, beneficiando directamente a miles de familias tampiqueñas.

Durante el periodo comprendido de octubre de 2024 a septiembre de 2025, se llevaron a cabo acciones estratégicas como la interconexión de tanques en la planta Laguna de La Puerta, la construcción de 469 metros de línea de agua potable en la avenida Palafox y la rehabilitación de 713 metros de tubería de 36 pulgadas desde la planta Laguna de La Puerta hasta la calle Batallón de San Blas. Asimismo, en la zona de Tancol se repusieron más de 1,100 metros de tuberías, beneficiando a 48,990 habitantes con un suministro más eficiente.

En este mismo periodo, COMAPA Sur atendió 6,485 fugas de agua y drenaje; de los 32 cárcamos con los que cuenta Tampico, solo 10 estaban en funcionamiento al inicio de la administración, y hoy ya operan 22. También se han repuesto más de 12 mil metros cuadrados de pavimento, se atendieron 64 socavones y se sustituyeron 9,750 metros de líneas de agua y drenaje.

Mediante la aplicación de recursos de programas federales, se realizaron obras fundamentales como la reposición de 181 metros de colector de 24 pulgadas en la calle Jesús Elías Piña de la colonia Tamaulipas, la reposición de 272 metros de colector sanitario de 12 pulgadas en la calle Reforma de la colonia Cascajal, así como acciones en el emblemático mercado La Puntilla.

De manera paralela, bajo la ruta de colaboración trazada por el Gobernador Américo Villarreal, el Ayuntamiento de Tampico se ha sumado con programas permanentes como la limpieza de lirio acuático, el riego de parques y jardines con agua tratada, lo que representa un ahorro de 100 millones de litros anuales, y en lo que representa un hecho histórico: se firmó un convenio de cumplimiento por el pago de servicios de agua potable y alcantarillado por parte del propio municipio.

En conjunto, estas acciones representan un esfuerzo financiero, técnico y humano que ha permitido superar una inversión de 160 millones de pesos en beneficio directo de la población.

COMAPA Sur refrenda así su compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tampico para garantizar un futuro con agua de calidad y mejores servicios hidrosanitarios para todos.