Iztapalapa de luto. Cancelan festejos del 15 de septiembre; solo habrá ceremonia cívica, sin música ni pirotecnia

La alcaldesa de Iztapalapa aseguró que festejos por 15 de septiembre fueron cancelados ante la tragedia de la explosión de pipa de gas.

CIUDAD DE MÉXICO.-Los eventos y festejos en Iztapalapa por el Grito de Independencia fueron cancelados. Crédito: Cuartoscuro

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, dijo que los festejos por el 15 de septiembre en la demarcación fueron cancelados debido a la tragedia de la explosión de una pipa de gas que ha dejado más de 10 muertos.

Indicó que sólo se realizará un evento de los seis que estaban programados y será una ceremonia cívica en la explanada de la alcaldía.

Asimismo, no habrá fuegos artificiales ni música, pues todo el programa previsto fue cancelado.

“Nosotros vamos a mantener la ceremonia cívica del 15 de septiembre, ya no va a ser en la macroplaza, va a ser en la explanada de la alcaldía, será una ceremonia muy reservada y muy respetuosa de lo que está pasando en estos momentos, ya nada más haremos un evento”.

“Íbamos a hacer seis porque esta alcaldía es tan grande, pero más bien vamos hacer un evento pequeño en la explanada, sin juegos pirotécnicos, sin música, solamente la ceremonia cívica y ya cancelamos todo lo demás que había programado”, dijo en entrevista con el Heraldo TV.

La ceremonia se realizará a partir de las 10 de la noche en la explanada de la alcaldía, ubicada en Aldama 63, Barrio San Lucas.

La alcaldesa precisó que hay un centro de acopio en Iztapalapa para brindar despensas y equipo de curación para los afectados por la explosión.

Además, peritos siguen realizando labores en la zona del accidente, la cual permanece resguardada por autoridades. También realizan inspecciones en casas aledañas que pudieron haber sufrido daños por el flamazo.

Suman 13 muertos y 40 hospitalizados

La secretaría de Salud informó que hasta este sábado suman 13 personas fallecidas y 40 hospitalizadas tras explosión de la pipa en calzada Zaragoza.

Además 30 personas fueron dadas de alta de los nosocomios.

Entre los fallecidos está Alicia Matías, una abuela que protegió con su cuerpo a su nieta de 2 años para evitar que las llamas del fuego la alcanzarán.

Fotos y videos de la abuela han sido difundidas en redes como símbolo de amor y heroísmo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó sus condolencias por Alicia y por todos los fallecidos en la tragedia de Iztapalapa.

Con información de RADIO FÓRMULA