Jorge Urbina se responsabiliza de la derrota

El cuadro naranja solamente tuvo tres días de entrenamiento con Urbina

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El técnico de Correcaminos, Jorge Urbina, dio la cara luego de la dolorosa derrota 1-2 ante la Jaiba Brava, resultado que significó el fin de 28 años de hegemonía naranja en el Estadio Marte R. Gómez. Con autocrítica y serenidad, el estratega aceptó que su equipo fue superado en momentos clave y que es él quien debe cargar con las críticas.

“Si bien es cierto que recientemente voy tomando el equipo, sin embargo no hay excusas, tenemos que aguantar esta situación, el responsable soy yo y el primero que tiene que aguantar las críticas”, señaló Urbina en conferencia de prensa posterior al encuentro.

Reconoce superioridad jaiba

El timonel fue claro al mencionar que el arranque del partido inclinó la balanza a favor de la visita.

“Hay que ser realistas, nos superaron en el primer tiempo, en el segundo mejoramos, tuvimos por ahí varias oportunidades que no se concretaron”, apuntó.

Sobre el penal fallado por Joel Martínez, que pudo significar el empate, Urbina reveló que la decisión ya estaba definida antes del encuentro:

“Por ahí se le acercó Martín Zúñiga, pero eso ya está acordado (que Joel tirara el penal). Ningún jugador quiere fallar, no es nada sencillo”, explicó.

Enfocado en lo que viene

El técnico también destacó el buen momento que vive la Jaiba Brava, al remarcar que no ha perdido en el torneo y que es el actual subcampeón de la Liga de Expansión MX.

“Vinieron a hacer su partido, por algo no han perdido en el torneo y son subcampeones en la liga. Duele la derrota pero ya pensamos en Tapatío”, dijo.

Finalmente, Urbina pidió no quedarse en el lamento y mirar hacia adelante. “No podemos quedarnos así, este partido ya pasó y hay que enfocarnos en lo siguiente. El hubiera no existe”, concluyó.

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO