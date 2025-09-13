Monitorean ríos en el sur de Tamaulipas tras lluvias y pleamar

El informe advierte que es por efecto de la pleamar vinculada a la luna llena.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Las autoridades de Protección Civil en Ciudad Madero mantienen vigilancia sobre el comportamiento del rio Pánuco en la zona sur de Tamaulipas, luego de registrarse un aumento en sus niveles.

El director municipal de Protección Civil, Ricardo Aguirre Martínez, informó que se reciben reportes de la Capitanía de Puerto sobre las gráficas de comportamiento del río.

“Me decían que es por la pleamar, marea alta por la luna llena, y es lo que hace que el río y esté derramando muy despacio”, explicó. «Al momento nada, solo que empezará a bajar palizada, lirio y agua revuelta. Y mientras no haya norte o algún evento que impida o reduzca la salida del río, solo incrementará la velocidad de descarga y por lo mismo el incremento de nivel será mínimo el fin de semana» dijo.

El fenómeno del aumento del rio fue compartido en redes sociales en la cuenca alta del rio , en el municipio de Pánuco, en dónde ya subió un par de metros.

El funcionario aclaró que no existe alerta para la población en esta región, a diferencia de lo ocurrido en municipios del norte de Veracruz. “Es una situación natural, no pasa nada. Es un día, dos o tres lo que dura la luna llena y ya se vuelve otra vez a su normalidad”, señaló.

Aguirre Martínez compartió que se mantiene vigilancia en puntos como el paso al Zacate y otras zonas ribereñas.

Aunque no se prevé una creciente mayor, dijo, que sí podrían registrarse acumulaciones de palizada en el cauce.

Por. José Luis Rodríguez Castro, La Razón