Mujer embarazada sufre malestar en Playa Miramar tras ingerir mariscos

De acuerdo con información de Protección Civil de Ciudad Madero, personal paramédico acudió de inmediato al sitio tras recibir el reporte de auxilio.

Una mujer embarazada presentó complicaciones de salud en Playa Miramar, luego de consumir mariscos durante su estancia en el área recreativa.

“La paciente refirió dolor abdominal y mareo después de ingerir alimentos, por lo que se procedió a estabilizarla y trasladarla a un hospital”, informaron elementos de la corporación.

El incidente ocurrió en la zona turística durante este sábado, sin que se precisara la identidad de la afectada. Autoridades reiteraron la importancia de extremar precauciones en el consumo de productos del mar, sobre todo en mujeres embarazadas y menores de edad.

José Luis Rodríguez Castro

La Razón