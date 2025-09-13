Piden 60 años de cárcel para ‘huachicoleros’

La FGR solicitó las máximas penas posibles contra cinco mandos de la Marina y un exfuncionario de la aduana de Tampico por encabezar una red de contrabando de combustible desde Texas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó penas que van de 30 a 60 años de prisión para cinco mandos de la Secretaría de Marina (Semar) y un ex funcionario de la aduana de Tampico, Tamaulipas.

De acuerdo con la investigación, ellos habrían encabezado una red de corrupción que permitió la entrada ilegal de millones de litros de combustible provenientes de Texas, Estados Unidos, entre noviembre de 2018 y marzo pasado.

La causa penal abierta es la 325/2025, y los señalamientos alcanzan tanto a altos mandos navales como a personal administrativo, debido a su papel en la operación del contrabando.

Según la jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez, la red identificada como Los Primos estaba liderada por los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna (vicealmirante) y Fernando Farías Laguna (contralmirante). Ambos son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñó como secretario de Marina.

En el documento que respalda la emisión de 14 órdenes de aprehensión, la jueza Hidalgo Pérez advirtió que Los Primos tienen acceso a información sensible de seguridad nacional y conocimiento especializado en rutas marítimas e internacionales.

Además, señaló que los implicados podrían estar vinculados con hechos violentos y homicidios contra personas relacionadas con aduanas y la Semar, incluyendo testigos o denunciantes de la red de corrupción.

Por estas razones, la jueza concluyó que existe un riesgo para víctimas, testigos, operadores de justicia y la comunidad en general, ya que la organización continúa activa y con capacidad de acción.

De acuerdo con la FGR, la organización controlaba las designaciones de mandos de la Marina encargados de vigilar y combatir el contrabando de combustible en México. Esto les permitía garantizar que las operaciones ilegales se realizaran sin interferencias, aprovechando su influencia en puestos clave.

Los funcionarios investigados habrían facilitado que buques procedentes de Texas ingresaran combustible sin cumplir con la normatividad mexicana, generando pérdidas millonarias para el Estado y fortaleciendo a la red criminal.

Habrá más detenciones: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las detenciones por el caso del huachi-buque no han terminado.

Durante su mañanera, la Mandataria federal afirmó que la investigación sigue en curso.

«Entonces de ahí viene una investigación muy amplia, como bien dijo aquí el Fiscal, el Almirante Secretario, el Secretario de Seguridad, no han terminado las detenciones, todavía sigue la investigación en curso», reportó Sheinbaum.

«Entonces, pues se va a ir informando conforme vengan estas detenciones».

La Mandataria dejó ver que, hasta ahora, el ex Secretario de Marina, Rafael Ojeda, no está involucrado en el caso.

«Todo lo que dicen de que si estuvo involucrado el anterior Secretario, las investigaciones dicen y la Fiscalía establece quienes están vinculados y quienes no, y hasta ahora en particular en el ex Secretario incluso el Fiscal dice: vino a denunciar. Y a partir de ahí se abrió una investigación», expresó la Presidenta.

Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe determinar lo sucedido y que realiza «una cadena de investigaciones».

«Ahora, ¿por qué hay detenciones? Pues porque se descubre en particular este buque que llega a Tampico, y a partir de ahí se abre una cadena de investigaciones», agregó.

«Lo mismo, hay otra de investigaciones que tienen que ver con el combustible que se encontró en ferrotanques, que venían en ferrocarril y que también era ilegal. Entonces, ¿cuántas empresas, quién más está involucrado? Lo tiene que determinar la Fiscalía».

«Lo importante es que se está trabajando para que se erradique por completo el contrabando de combustible».

