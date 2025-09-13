Piden a ASF revisar las cuentas de CDV

La diputada presidenta de la Comisión Anticorrupción solicitó una revisión a fondo de las cuentas públicas del sexenio pasado

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La diputada Magaly Deandar Robinson, exigió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), audite las cuentas públicas del sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca.

La legisladora morenista, quien es también presidenta de la Comisión de Anticorrupción, dirigió un oficio al Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo donde exige una revisión a fondo de las cuentas.

“Que esa Auditoría Superior de la Federación proceda a la apertura, revisión y fiscalización exhaustiva de las cuentas públicas sobre los recursos federales etiquetados para el estado de Tamaulipas correspondientes a los ejercicios fiscales de los años, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022”.

Todas ellas correspondientes a la administración del entonces Gobernador del Estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya que asegura que el Congreso del Estado han detectado y documentado “irregularidades de carácter financiero, administrativo y presupuestal”.

De acuerdo con el oficio entregado el 09 de septiembre en la Oficialía de Partes de la ASF, la diputada de Morena señala que se requieren de una investigación a profundidad de ls recursos federales otorgados a la entidad durane la pasada aministración.

“El objetivo es garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, así como fincar las responsabilidades administrativas, civiles o penales que en derecho correspondan”.

El Congreso del Estado recientemente nombró una comisión especial para dar seguimiento a las 70 denuncias interpuestas por la Secretaría de Salud a la anterior administración, por un presunto quebranto al erario de 343 millones de pesos.

“En Tamaulipas no puede haber espacio para la impunidad: los recursos deben usarse con transparencia y en beneficio del pueblo. La corrupción del pasado tiene que investigarse, sancionarse y castigarse”, señaló la congresista en su cuenta de Facebook..

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón