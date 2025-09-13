Reconocen a Armando Martínez por su gobierno

Además participó como invitado de honor en la ceremonia del 196 Aniversario de la Victoria de las Armas de México sobre el Ejército Español en 1829

En el marco de la Asamblea Ordinaria de la Unidad Tamaulipeca A.C., celebrada en la capital del país, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, fue distinguido con el reconocimiento “Profra. Elvia Rangel de la Fuente”, por su destacada labor al frente del gobierno municipal. La entrega del galardón estuvo a cargo del presidente de la asociación, Daniel R. Ham Valencia.

“Me siento muy honrado y agradecido por esta consideración. Lo recibo junto a mi familia, quienes siempre me han respaldado en esta labor en favor del pueblo de Altamira”, expresó Martínez Manríquez durante el evento, acompañado por su esposa y presidenta del DIF Altamira, Rossy Luque de Martínez, así como por integrantes de su equipo de trabajo.

La Unidad Tamaulipeca A.C., fundada hace 33 años por ciudadanos tamaulipecos radicados en la Ciudad de México y su zona metropolitana, tiene como propósito fortalecer los lazos de identidad, promover los valores cívicos y culturales del estado, y reconocer a quienes contribuyen al desarrollo de Tamaulipas y del país.

En un segundo evento, el edil altamirense participó como invitado especial en la ceremonia del 196 Aniversario de la Victoria de las Armas de México sobre el Ejército Español en 1829, celebrada en el emblemático Ángel de la Independencia. El acto fue convocado por el Centro Tampico de México A.C.

“Es un honor estar nuevamente en este lugar histórico, símbolo de libertad e independencia. Altamira, como ciudad heroica, es parte fundamental de esa gesta nacional. Hoy, refrendamos nuestro compromiso con la historia, con el trabajo y con el desarrollo de nuestra gente”, expresó el alcalde.

Asimismo, Martínez Manríquez destacó el respaldo de la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por considerar a Altamira como uno de los 15 polos de desarrollo económico del país. También agradeció al gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, por el impulso constante al municipio, que lo proyecta a nivel internacional.

La ceremonia contó con la presencia del presidente del Rescate Histórico de México A.C., David Granados Ramírez; el cronista de Altamira, Francisco Castellanos Saucedo; el presidente de la Unidad Tamaulipeca A.C., Daniel R. Ham Valencia, representantes de la Guardia Nacional y miembros del Cabildo de Altamira.

«¡Que viva la heroica Altamira, que viva la independencia de México, que viva Tamaulipas, que viva México!», concluyó el alcalde en su emotivo mensaje.