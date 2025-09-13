Reportan la muerte de la influencer Marian Izaguirre, había sido reportada como desaparecida

Luego de que la familia aceptó la donación, el Ministerio Público autorizó la que se donarán los órganos de piel, músculo esquelético, córneas y riñones.

MÉXICO.- La influencer Marian Izaguirre, quien fue reportada como desaparecida y posteriormente encontrada, murió el día de ayer en el Hospital de la Mujer de Morelia; su familia aceptó al donación de órganos.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la muerte cerebral de la influencer y solicitó a los padres la donación de los órganos , lo cual fue aceptado por ellos.

«Al ser declarada con muerte cerebral, familiares de la joven fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual fue aceptado, por lo que se notificó a la Fiscalía para dar inicio con las diligencias correspondientes», indicó la Fiscalía.

Un equipo de servicios periciales certificó la muerte cerebral, que fue ocasionada por complicaciones de salud, y posteriormente el Ministerio Público autorizó la donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones.

«La viabilidad de los órganos donados fue posible gracias a la rápida y coordinada actuación de las autoridades, quienes, en apego al Protocolo, garantizaron la transparencia y certeza en este acto altruista», indicó la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía indicó que continuará con las investigaciones con la debida diligencia.

¿Quién fue la influencer Marian Izaguirre?

Flor Marian Izaguirre era una influencer originaria de Uruapan, Michoacán de 23 años que desapareció el pasado 1 de septiembre, un día después fue reportada su desaparición, pero fue localizada el sábado 6, debido a su estado de salud fue trasladada al Hospital de la Mujer de Morelia.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó, cuando reportó su localización, que se investiga si su desaparición está relacionada con violencia familiar.

«El estado de salud es crítico y se está investigando y todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan y lo que estamos ahorita es haciendo todo por salvarle la vida», indicó el gobernador.

CON INFORMACIÓN DE RADIO FÓRMULA