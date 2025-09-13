Se Incendia camioneta en Corredor Urbano

Los hechos se registraron en el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio y Bomberos Altamira a cargo del comandante José Torres Gómez informó que la camioneta siniestrada transportaba abarrotes.

El incendio de una camioneta, generó la movilización de las corporaciones de rescate la tarde de este sábado.

La corporación detalló que con la ayuda de los dueños del vehículo y del personal de la Coordinación Regional de Protección Civil lograron extinguir rápidamente el fuego.

Parte de la mercancía que el vehículo transportaba se recuperó y no se reportaron personas heridas.

Peritos de la Dirección de Tránsito, también acudieron al sitio del accidente y realizaron el acordonamiento.

Una vez que tomaron conocimiento los agentes de seguridad vial, los restos de la camioneta fueron trasladados al mesón.

El incendio de autos en la localidad, es de los principales servicios que atiende la corporación de bomberos durante la temporada de calor, no tan solo autos de modelos anteriores, sino también de modelos recientes.

En anteriores incendios de autos, el común denominador fue que los dueños hicieron cambios en el equipo de sonido, pero el material utilizado era de mala calidad y generaron los cortocircuitos.

Protección Civil Altamira, ha recomendado a los dueños de vehículos realizar las reparaciones o modificaciones en lugares legalmente establecidos.

Oscar Figueroa

La Razón