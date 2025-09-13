Viene más conexión urbana para Victoria: nuevo bulevar conectará con puente de la Moderna

La construcción continuará en dos fases adicionales, una en 2026 y otra en 2027

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El oriente de Ciudad Victoria alista una siguiente etapa de transformación urbana, pues la Secretaría de Obras Públicas confirmó que el nuevo bulevar tendrá conexión directa con el puente de La Moderna, una obra estratégica que requerirá una inversión de 70 millones de pesos y que transformará el entorno de las colonias aledañas.

De acuerdo con la dependencia, se trata de un tramo de apenas 200 metros, pero crucial para enlazar la primera etapa del proyecto con esta infraestructura vial que facilitará el acceso a la zona.

Esta intervención implicará ajustes en la vida comunitaria, ya que un centro de salud, un parque, una escuela y cuatro viviendas deberán ser reubicadas o rehabilitadas como parte de las afectaciones previstas.

El organismo explicó que se repondrán bardas, se intervendrán espacios y se asegurará que todo quede en mejores condiciones.

El proyecto también contempla la reposición de losas de concreto dañadas en el talud y el retiro de material acumulado en el vado, con el propósito de prevenir riesgos durante la temporada de lluvias. Dichos materiales serán aprovechados en otras etapas de la obra.

La construcción continuará en dos fases adicionales, una en 2026 y otra en 2027, con fecha de conclusión proyectada para el primer trimestre de 2028.

La Secretaría de Obras Públicas indicó que no se tienen reportes de recortes presupuestales federales, por lo que las labores avanzarán con los recursos estatales ya asignados.

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN