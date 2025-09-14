Atacan abejas a varias personas en el norte de Tampico

Tres residentes del área fueron trasladados a hospitales por paramédicos de Cruz Roja

TAMPICO, TAM.- Alrededor de siete personas fueron atacadas por decenas de abejas, en la colonia Jardines de Champayán en Tampico, la tarde del sábado.

El ataque masivo se registró en la calle Ahuehuete con Ébano de ese sector de la zona norte.

Se dio a conocer que en la parte trasera de la telesecundaria «Benito Juárez» se efectuaban trabajos de limpieza cuando repentinamente movieron un panal de abejas y de inmediato los insectos se abalanzaron sobre varias personas para picarlas.

Algunas personas atacadas lograron entrar a salones del plantel para protegerse.

Tres personas quedaron graves en el sitio, siendo atendidas momentos después por técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja.

Las llevaron posteriormente a hospitales de la zona.

Bomberos municipales arribaron al sitio, uniéndose minutos después personal de Bomberos Voluntarios de Tamaulipas.

Los Bomberos Voluntarios ingresaron a la escuela para auxiliar a quienes se refugiaron en las aulas.

Las llevaron a la ambulancia de la corporación donde fueron atendidas.

Varios elementos también fueron atacados.

El número de agredidos puede ser mayor ya que otros más lograron entrar a sus domicilios.

Por Benigno Solís/La Razón