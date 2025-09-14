Tragedia obliga a reforzar protocolos de seguridad en Comapas

Dan capacitación a empleados de Comapa para prevenir tragedias como la ocurrida en Padilla, donde dos trabajadores perdieron la vida al inhalar gases

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La tragedia ocurrida en Padilla hace algunos días atrás, donde dos trabajadores de la COMAPA perdieron la vida al inhalar gases tóxicos dentro de una alcantarilla, encendió las alarmas en todo el estado.

Por lo que, como respuesta inmediata, la Coordinación Estatal de Protección Civil puso en marcha un programa de capacitación intensiva para cuadrillas de organismos operadores de agua y ayuntamientos, con el fin de prevenir nuevos accidentes en espacios confinados.

La dependencia detalló que ya se han establecido acuerdos con municipios y comapas para reforzar los protocolos de seguridad en cárcamos y labores de limpieza.

El curso incluye desde el uso correcto de cuerdas y equipos de respiración autónoma, hasta la verificación previa de riesgos antes de ingresar a lugares donde pueda acumularse gas.

El programa arrancó en Ciudad Victoria con la participación de personal de municipios de la zona centro como Llera, Casas y la propia capital.

El propósito, explicó, es fortalecer los conocimientos de las brigadas que, muchas veces, arriesgan su vida en tareas que se consideran rutinarias.

Hicieron un llamado a los ayuntamientos a invertir en equipo especializado para sus trabajadores, recordando que aunque los respiradores autónomos y cuerdas de seguridad tienen un costo, “es mucho más caro perder una vida”.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO LA RAZÓN