Victoria invierte más en bacheo

El Ayuntamiento destinará 3 millones de pesos para la segunda etapa del programa de rehabilitación de pavimentos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Ayuntamiento de Victoria proyecta invertir 3 millones de pesos en la segunda etapa del Programa Permanente de Bacheo, con el objetivo de mejorar las vialidades en avenidas de alta movilidad, informó Eusebio Alfaro Reyna, secretario de Obras Públicas.

El funcionario explicó que se mantendrá la estrategia de atención a reportes ciudadanos, medios de comunicación y solicitudes presentadas en audiencias públicas, priorizando avenidas como Teocaltiche y de la Unidad. El plan busca beneficiar a más colonias y agilizar el tránsito vehicular en la capital del estado.

En la última semana se rehabilitaron 1,020 metros cuadrados de calles en 11 colonias, en beneficio de 4,700 habitantes. Alfaro Reyna destacó que los trabajos se realizan aprovechando las condiciones climáticas favorables y que un estudio reciente indicó que la ciudad requiere al menos 3 mil millones de pesos para ponerse al día en infraestructura urbana.

Enfatizó que se priorizarán los reportes ciudadanos y las zonas con mayor deterioro vial.

POR SALVADOR VALADEZ

EXPRESO LA RAZÓN