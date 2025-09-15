Acusan a Natanael Cano de ingresar a Cereso de Hermosillo para pasar noche de fiesta junto a colaborador

El cantante de corridos tumbados fue captado dentro del Cereso junto a su compositor, Francisco Alejandro, quien se encuentra detenido acusado de agresión sexual

Una nueva polémica se suma al cantante Natanael Cano pues a través de redes sociales se filtró un video en el que se muestra al cantante de corridos tumbados en plena fiesta dentro del Cereso

de Hermosillo.

¿Qué pasó con Natanael Cano en el Cereso de Hermosillo?

De acuerdo con el periodista Jorge Morales Borbón: “el llamado ‘Rey de los Corridos Tumbados’ pasó

una noche en el Cereso Hermosillo 1, pero no detenido, sino de fiesta con uno de sus colaboradores

que se encuentra preso por abuso sexual”.

En un breve video que compartió en su cuenta de ‘X’, Morales Borbón denunció “a qué nivel ha llegado la corrupción en las cárceles sonorenses, que el llamado ‘Rey de los Corridos Tumbados’ se da el lujo

de ir a pasar la noche encerrado, de fiesta, para acompañar a uno de sus amigos y colaboradores”.

Al parecer, las imágenes de Cano en el Cereso fueron tomadas a principios del 2025, en el patio de

uno de los pabellones de lujo dentro del Cereso Hermosillo 1.

@elpelonmorales EXHIBE NATANEL CANO CORRUPCIÓN. El llamado Rey de los #CorridosTumbados @NatanaelCan0 pasó una noche en el Cereso Hermosillo 1, pero no detenido, sino de fiesta con uno de sus colaboradores que se encuentra preso por abuso sexual. En #60Segundos te presentamos el video que evidencia la corrupción del sistema penitenciario de Sonora. @Los60Segundos #Elpelóndelos60s ♬ sonido original – Jorge “El Pelón” Morales

¿Qué hizo Natanael Cano en el Cereso Hermosillo?

En el video que compartió Morales, Natanael aparece rodeado de varios internos “que incluso portan el

uniforme reglamentario de pantalón beige y camiseta color naranja. Se aprecían botellas de whisky,

cerveza y tequila”.

El famoso aparece cantando la canción de ‘El Despapayo’. Según Morales Borbón, en la época en la

que se hizo el video, el coordinador del sistema era el capitán Gerardo Chavero Bernal, quien tiempo

después fue capturado y luego liberado por la fuga de un peligroso jefe de sicarios.

¿Quién es Francisco Alejandro, ‘El Terry’ y por qué está detenido?

En marzo de 2024, la Fiscalía de Sonora dio a conocer la detención de ‘El Terry’, autor de éxitos de corridos tumbados de Natanael Cano.

La detención se efectuó por parte de elementos de Seguridad Pública del municipio de Hermosillo en

un hotel de la colonia Country Club, donde presuntamente violó a una mujer a quien previamente dio

drogas y bebidas alcohólicas.

Francisco Alejandro, alías ‘El Terry’, es una figura destacada en la industria musical, siendo el

cerebro detrás de canciones como ‘Pacas de billetes’ y ‘Ghini’. Aunque mantiene gran parte de su vida

en privado, se sabe que, al igual que el ‘Nata’ es originario de Sonora y estuvo involucrado en la

música desde los´primeros días del auge de los corridos tumbados.

‘El Terry’ trabajó de la mano de la disquera Rancho Humilde, a la que pertencenen famosos como

Junior H, Natanael Cano, Ovi y Fuerza Regida.

CON INFORMACIÓN DE RADIO FÓRMULA