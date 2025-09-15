Aseguraron 1.5 toneladas de metanfetamina en el recinto portuario de Mazatlán

MAZATLÁN, TAMAULIPAS.- Un contundente golpe a la delincuencia organizada se registró en el recinto portuario de Mazatlán, donde un operativo conjunto de fuerzas federales permitió el aseguramiento de 1.5 toneladas de metanfetaminas ocultas en un tractocamión.

La droga, valuada en más de 426 millones de pesos, estaba escondida en un doble fondo de la caja del vehículo, diseñado para evadir la detección.

La operación fue posible gracias a la coordinación entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General de la República.

El uso de equipo de rayos ‘X’ y binomios caninos fue fundamental para detectar el doble fondo que contenía la sustancia ilícita.

Con este aseguramiento, se evita que más de 1.5 millones de dosis de metanfetamina lleguen a las calles y afecten a la juventud y comunidades del país.

La investigación continúa para deslindar responsabilidades y llevar a los culpables ante la justicia.

CON INFORMACIÓN DE MEGA NOTICIAS