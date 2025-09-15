Aumenta a 14 el número de personas fallecidas tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Al corte de las 10:00 horas de este lunes 15 de septiembre, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, dio a conocer que aumentó el número de muertes tras la explosión de pipa de gas en el puente de la Concordia, ubicado en Iztapalapa.
Además, agregó que son 30 personas las que continúan internadas en los distintos hospitales distribuidos en la capital mexicana, a donde fueron trasladados los heridos luego del accidente ocurrido el pasado miércoles 10 de septiembre.
Los nombres de las personas que hasta hoy perdieron la vida en este trágico accidente son:
Antillón Chávez Armando
Barragán Ramírez Ana Daniela
Cano Rodríguez Misael
Carrillo Reyes Irving Uriel
Contreras Salinas Carlos Iván
Bonilla Sánchez Juan Carlos
Cortez Cisneros Oscar Rubén Uriel
García Morales Eduardo Noé
Hernández Méndez José Gabriel
Hernández Betancourt Juan Antonio
Islas Flores Jorge
Matías Teodoro Alicia
Sánchez Blas Carlos
Tomar García Jesús Joel
Apenas esta mañana en entrevista para el programa de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez de El Heraldo Radio, el secretario de Gobierno, César Cravioto, informaba que 12 personas se encuentran en estado crítico mientras que otras 12 en estado grave.
Tenemos desafortunadamente 14 personas fallecidas y tenemos todavía 40 personas en los hospitales. Lo que nos dicen los médicos es que hay alrededor de todavía una docena de personas en estado crítico y todavía una docena en estado grave. Nosotros esperamos que evolucionen positivamente
De acuerdo al censo realizado por la SSalud de la CDMX, 39 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 30 ya han sido dadas de alta.
