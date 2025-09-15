Aumenta a 14 el número de personas fallecidas tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX dio a conocer las identidades de las personas que fallecieron en este accidente

Al corte de las 10:00 horas de este lunes 15 de septiembre, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, dio a conocer que aumentó el número de muertes tras la explosión de pipa de gas en el puente de la Concordia, ubicado en Iztapalapa.

Además, agregó que son 30 personas las que continúan internadas en los distintos hospitales distribuidos en la capital mexicana, a donde fueron trasladados los heridos luego del accidente ocurrido el pasado miércoles 10 de septiembre.

Los nombres de las personas que hasta hoy perdieron la vida en este trágico accidente son:

Antillón Chávez Armando

Barragán Ramírez Ana Daniela

Cano Rodríguez Misael

Carrillo Reyes Irving Uriel

Contreras Salinas Carlos Iván

Bonilla Sánchez Juan Carlos

Cortez Cisneros Oscar Rubén Uriel

García Morales Eduardo Noé

Hernández Méndez José Gabriel

Hernández Betancourt Juan Antonio

Islas Flores Jorge

Matías Teodoro Alicia

Sánchez Blas Carlos

Tomar García Jesús Joel

Apenas esta mañana en entrevista para el programa de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez de El Heraldo Radio, el secretario de Gobierno, César Cravioto, informaba que 12 personas se encuentran en estado crítico mientras que otras 12 en estado grave.

Tenemos desafortunadamente 14 personas fallecidas y tenemos todavía 40 personas en los hospitales. Lo que nos dicen los médicos es que hay alrededor de todavía una docena de personas en estado crítico y todavía una docena en estado grave. Nosotros esperamos que evolucionen positivamente

De acuerdo al censo realizado por la SSalud de la CDMX, 39 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 30 ya han sido dadas de alta.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO