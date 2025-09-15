Capturan al estafador de Tinder, Simon Leviev, su caso inspiró un documental de Netflix

La plataforma de streaming expuso los casos de algunas de sus víctimas a quienes engañó con el vínculo amoroso para pedirles préstamos y vaciarles sus cuentas del banco

Simón Leviev o Shimon Hayat, mejor conocido como el estafador de Tinder por una serie de la plataforma Netflix, fue detenido este 15 de septiembre por autoridades de georgianas, luego de ser perseguido tras la denuncia de decenas de mujeres a quienes les pidió enormes cantidades de dinero y vació sus cuentas del banco a través de un engaño al conocerlas por la red social para encontrar pareja.

El hombre contaba con una ficha emitida por Interpol y el Ministerio Interior lo captó en el aeropuerto de la ciudad de Batumi, limitándose a informar la captura sin ofrecer más detalles acerca de los cargos o dónde será retenido, la televisión local.

Su caso se popularizó tras el estreno de una cinta documental de la plataforma de streaming donde a través de entrevistas a más de 3 de sus víctimas se reveló su modus operandi, aprovecharse de vulnerabilidades afectivas para pedir la suma de dinero, mientras impactaba a la nueva víctima generando una especie de confianza al momento de actuar.

¿Quién era Simón Leviev, el presunto estafador de Tinder?

Medios locales, como The Times of Israel revelan que cometió el robo, falsificación y fraude entre 2017 y 2019 mientras fingía ser hijo de un magnate de los diamantes, Lev Leviev.

En 2019 fue detenido en Grecia por las estafas mencionadas, sin embargo lo liberaron más tarde y siguió con su actividad delictiva.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO