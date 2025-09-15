Celebra Américo el Grito de Independencia

El gobernador Américo Villarreal Anaya vitoreó a los héroes que nos dieron patria y libertad; incluyendo en su arenga vivas a la honestidad y la justicia

Perla Reséndez

El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la ceremonia del 215 aniversario del Grito de Independencia donde vitoreó a los héroes que nos dieron patria y libertad; incluyendo en su arenga vivas a la honestidad y la justicia.

Ante la presencia de cientos de familias que acudieron al llamado para celebrar ls fiestas patrias en la Plaza Juárez, el Gobernador Américo Villarreal, acompañado por su esposa, la presidenta del DIF Estatal, María de Villarreal, y los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, salió al pórtico principal de Palacio de Gobierno.

La escolta del 77 Batallón de Infantería, entregó la bandera nacional al mandatario y evocando el llamado de Miguel Hidalgo y Costilla, el Padre de la Patria al pueblo de Dolores aquella madrugada de 1819 arengó:

“¡Tamaulipecos, tamaulipecas!, ¡Viva la Independencia Nacional!, ¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron Patria y Libertad!, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva José María Morelos y Pavón!, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva Ignacio Allende!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Viva Mariano Matamoros!, ¡Vivan los independentistas tamaulipecos!, Viva Isadora Ovalle!, ¡Viva Felipe De la Garza y Cisneros!, ¡Viva Bernardo Gómez de Lara!, ¡Viva la honestidad y la justicia!, ¡Vivan nuestras y nuestros hermanos migrantes!, ¡viva Tamaulipas!, ¡viva Tamaulipas!, ¡viva México!, ¡Que Viva México!, ¡ Que viva México!”.

Para concluir el acto oficial, tañó en 19 ocasiones la campana, tal como lo hizo el Padre de la Patria para llamar a tomar las armas y ondeó el lábaro patrio, para después dar paso a la entonación del Himno Nacional y posteriormente inició un espectáculo de rayo láser y pirotecnia para el deleite de las familias.

La noche mexicana que inició a las 17:00 horas con la presentación de grupos locales, concluirá con un concierto de Los Ángeles Azules, que pusieron a bailar a todos los presentes.