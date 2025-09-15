En Reynosa encuentran sin vida a Damaris Abril ‘C’, joven desaparecida en febrero

Damaris Abril, joven de 22 años desaparecida en Reynosa desde febrero, fue hallada sin vida en una fosa clandestina ubicada muy cerca del aeropuerto local

El drama de las desapariciones en Tamaulipas escaló a una nueva tragedia. Damaris Abril ‘C’, una joven de 22 años, fue localizada sin vida en una fosa clandestina de Reynosa, tras haber sido reportada como desaparecida desde el pasado 27 de febrero.

El triste hallazgo, realizado por colectivos de búsqueda cerca del Aeropuerto Internacional, encendió las alertas por la violencia de género en la región.

Encuentran sin vida a Damaris Abril ‘C’, joven desaparecida en febrero

De acuerdo con los reportes oficiales, integrantes de un colectivo que rastreaba la zona localizaron restos humanos en un terreno baldío al oriente de la ciudad, por lo que solicitó la intervención de las autoridades para que se hicieran las diligencias correspondientes.

Personal ministerial y forense rápidamente implementaron un operativo para procesar la escena y realizar los estudios correspondientes, confirmando después que se trataba de la joven reportada como desaparecida hace más de seis meses.

El cuerpo de Damaris Abril presentaba evidentes signos de violencia. Su madre, quien participó activamente en la búsqueda desde el inicio de la desaparición, acudió a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde, con dolor y resignación, identificó los restos de su hija.

Fue en redes sociales que la mujer cofirmó la muerte de la joven en respuesta de una ficha de búsqueda: “Mi niña ya descansa en paz, con todo el dolor de mi corazón. Le doy las gracias a Dios por regresármela, no como yo hubiera querido. Les deseo de todo corazón que quienes estén pasando por lo mismo no pierdan la fe”.

Autoridades ministeriales informaron que mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables y dar seguimiento al caso, en un contexto donde las familias de personas desaparecidas exigen respuestas más rápidas y efectivas.

El nombre de Damaris Abril se suma hoy a la larga lista de víctimas que evidencian la magnitud de la crisis de seguridad en el estado.

CON INFORMACIÓN DE FUERZA INFORMATIVA AZTECA