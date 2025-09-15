Gestiona Armando Martínez en Ciudad Victoria beneficios para Altamira

El mandatario altamirense expuso diversas necesidades del municipio, principalmente relacionadas con el mejoramiento de la infraestructura vial

ALTAMIRA, TAM.- En una muestra de gestión proactiva, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, sostuvo una importante reunión de trabajo en la capital del estado con el Ing. Víctor Manuel Moreno García, Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas.

Durante el encuentro, el mandatario altamirense expuso diversas necesidades del municipio, principalmente relacionadas con el mejoramiento de la infraestructura vial, uno de los ejes prioritarios de su administración. «Es un gusto saludar al Ing. Víctor Manuel Moreno García, con quien sostuvimos una visita de trabajo muy productiva», expresó el alcalde.

Martínez Manríquez subrayó que su gobierno mantiene un firme compromiso por mejorar la movilidad urbana, la seguridad vial y, con ello, la calidad de vida de los habitantes de Altamira. Destacó que el diálogo con instancias estatales tiene como propósito gestionar recursos y apoyos técnicos que permitan concretar obras estratégicas en diferentes zonas del municipio.

“Buscamos soluciones reales y efectivas a las problemáticas que enfrenta nuestra ciudad. Cada gestión que realizamos está encaminada al bienestar de las familias altamirenses”, señaló.

Por su parte, el subsecretario Moreno García reconoció la disposición del gobierno municipal por establecer canales de colaboración interinstitucional, lo cual —dijo— es clave para optimizar recursos y garantizar el impacto social de los proyectos. Aseguró que las propuestas presentadas serán evaluadas y canalizadas a través de los programas estatales pertinentes.

La reunión reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de Altamira con una administración cercana a la gente, transparente y enfocada en construir alianzas que impulsen el desarrollo integral de la ciudad.

POR OSCAR FIGUEROA