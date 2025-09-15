No descartan que lluvias ‘agüiten’ el tradicional ‘Grito’

Aunque se prevé una temperatura confortable para éste día no se descartan las lluvias, según el pronóstico del tiempo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Este lunes 15 de septiembre, mientras miles de familias tamaulipecas se preparan para celebrar el tradicional Grito de Independencia en las principales plazas públicas, Protección Civil del Estado informó que se prevé un ambiente agradable en general, aunque con posibilidad de lluvias en algunas regiones.

De acuerdo con el pronóstico, durante la noche del lunes predominarán condiciones de clima confortable y ligeramente húmedo en el norte del estado.

Sin embargo, en la zona Centro, incluida la región cañera, se esperan tormentas y chubascos que podrían presentarse durante las celebraciones patrias.

El reporte advierte que hacia la madrugada del martes la actividad de lluvias se extenderá hacia el sur de Tamaulipas, lo que representa un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones si participa en actividades al aire libre o realiza traslados por carretera.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a las próximas actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones podrían variar conforme avancen las horas.

POR STAFF