No estaba muerto, andaba de parranda

Menudo borlote causó un ciclista que se quedó dormido en el cruce de José Sulaimán y Aldama: creyeron que había sido arrollado

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Elementos de la Policía Estatal, durante un recorrido de vigilancia por la avenida José Sulaimán, fueron alertados por un automovilista sobre un hombre aparentemente lesionado que se encontraba tendido en el cruce con la calle Aldama.

Alrededor de las 6:00 de la mañana, los agentes llegaron al lugar y encontraron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad tirado junto a su bicicleta.

Inicialmente, se sospechaba que había sido atropellado; sin embargo, tras entrevistarlo, los policías constataron que se encontraba en estado de ebriedad.

Ante esta situación, los agentes le recomendaron que contactara a sus familiares para que lo recogieran y así prevenir otro incidente, ya que era evidente que su caída se debió a su estado de intoxicación.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón