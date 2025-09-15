Registra Altamira dos casos de Covid por semana

El director de la dependencia de salud dijo que se tiene un promedio de 30 casos de influenza desde enero a la fecha.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El Covid se convirtió en una enfermedad endémica, con la presencia de otras enfermedades respiratorias, afirmó Carlos Arturo Juárez del Ángel, director de la Jurisdicción Sanitaria Número 12.

El funcionario señaló que los casos de Covid en el municipio de Altamira se mantienen estables, con un registro de uno a dos por semana. “Actualmente, los casos de COVID son de uno a dos casos por semana, no hay un incremento significativo, pero sí de otras infecciones respiratorias”, comentó Juárez del Ángel.

Sin embargo, no hay un aumento que cause alerta y para contrarrestar el avance de ambas enfermedades, la campaña de vacunación intensiva contra la influenza y el Covid iniciará en noviembre.

Hizo un llamado a la población para que acuda a los puestos de vacunación y actualice el esquema de vacunación para evitar complicaciones de salud.

“Es importante que la gente revise sus tarjetas de vacunación y en su caso actualizarlas, además de estar al pendiente de los biológicos que habrán de aplicarse”.

Por. Óscar Figueroa

La Razón