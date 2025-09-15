Reportan 370 escuelas sin electricidad

Registran que en la mayoría de casos los padres de familia instalaron aires sin consultar el voltaje y tronaron los transformadores

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El secretario de Educación en Tamaulipas Miguel Ángel Valdez García admitió que actualmente hay en el estado 370 escuelas sin energía eléctrica, a las que CFE les llama “escuelas fundidas” debido a que padres de familia instalaron aires acondiciones sin consultar el voltaje y provocaron tronaran transformadores, podrían tardar hasta 3 meses para que el problema se resuelva.

Actualmente dichos planteles siguen trabajando con normalidad, haciendo algunos arreglos para proteger en lo posible a los alumnos del tema del calor.

No obstante, lo anterior el titular de educación en la entidad, aseguró que arrancó el ciclo escolar de manera espectacular, no hubo detalles de faltantes de maestros, hubo algunos detalles en tema de luz eléctrica, de infraestructura, sobre todo en el caso de Nuevo Laredo, donde hubo 6 escuelas, la presidenta municipal ayudo a resolver el tema.

“Ya iniciada las clases hay que entender que operan 6 mil escuelas, todos los días se generan vacantes que hay que cubrir, todos los días falla alguna instalación eléctrica, alguna instalación hidráulica, pero bueno tenemos el récord de que es el inicio de año con menos escuelas cerradas y menos profesores faltantes, y con la infraestructura mas a punto dentro de estas necesidades”

Precisó que en estos momentos son 370 escuelas las que tienen problemas con la luz, debido a que los padres de familia pusieron los aires acondicionados y no consultaron el voltaje de carga y se trono, y eso lleva mas de 3 meses para repararse por la CFE tiene que ir hacer un contrato de recarga y que vuelvan a ser conectadas, se está trabajando en ello, están sin energía eléctrica, porque pusieron minisplits sin consultar el voltaje, varios planteles hicieron arreglos pero la mayoría con calor.

“Nosotros como Secretaría estamos apoyando en reponer lo que se daño, pero si se lleva un tiempo con la CFE, aquí el atento llamado a los padres de familia que ahora les llego el recurso s del programa La Escuela es Nuestra para que asistan al ITIFE para la valoración técnica en virtud de fueron 800 escuelas las que pusieron aires acondicionados, 400 preguntaron a la autoridad, 400 no lo hicieron y esas son las que CFE llama “escuelas fundidas”.

Valdez García al ser cuestionado sobre si por el calor, volverían a solicitar ajustar el ciclo en Tamaulipas, dejo en claro que son 185 días del ciclo escolar que se va cumplir para terminar el 14 julio, ahora ya no entra el tema del calor, ya no puede entrar, por lo que ahí vamos a tener que apelar mucho a que las instalaciones ya estén con luz eléctrica para entonces.

Refirió que tuvo una reunión con todos los jefes de sector del estado que tienen el con control de todas las escuelas para atender los conflictos que se han presentado en algunos planteles, dimos indicaciones para que en la medida de lo posible todo lo que es la gestión de la faltante de recursos humanos o materiales se atienda de manera más expedita, más pronta, platicamos con el profesor Arnulfo de la sección 30 seguimos trabajando en forma coordinada para cuando ellos en defensa de sus derechos laborales, actuar rápido.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN