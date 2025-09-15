Restablecen servicio de agua en colonias del sector La Peñita de Ciudad Victoria

La Comapa subrayó que el restablecimiento responde al control de la calidad del agua en la fuente natural

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Victoria informó que los niveles de turbiedad en los Manantiales La Peñita quedaron bajo control, lo que permitió reanudar el suministro de agua en la red de distribución.

El organismo detalló que el servicio se restablece de acuerdo con la sectorización, beneficiando a colonias, ampliaciones, unidades habitacionales y fraccionamientos que dependen de esta fuente de abastecimiento.

Entre las zonas incluidas se encuentran la colonia 7 de Noviembre, Altas Cumbres, América de Juárez, Américo Villarreal Guerra, Bertha del Avellano, Del Maestro, Luis Echeverría, Los Ébanos, Los Pinos, Ravizé, Tamatan y Unidad Modelo.

También se contempla el servicio para los fraccionamientos Colinas del Mirador, Colinas del Parque, Cumbres, Fuego Nuevo, Imperial, Jardines de Tamatán, Puerta de Tamatán, Puerta del Sol, Sierra Madre del Sur, Sierra Ventana, Villas de Guadalupe y Zozaya, entre otros.

La Comapa subrayó que el restablecimiento responde al control de la calidad del agua en la fuente natural, garantizando el abasto para miles de familias de la capital tamaulipeca.

Por. Raúl López García