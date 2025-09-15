Tras robo, artesanos hacen rondines para vigilar sus puestos

Efectúan esa vigilancia 6 de los 22 artesanos que operan en los portales de la calle Héroes del Cañonero en Tampico.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Vendedores de artesanías realizan rondines nocturnos para vigilar que sus puestos no sean visitados por amantes de lo ajeno.

Carlos Hernández Pavón, dirigente de los comerciantes, reconoció que el robo cometido en días pasados fue un golpe duro para su economía.

Además, con esos rondines se dan cuenta si realmente acuden los elementos de la Guardia Estatal a esa área.

«Nosotros venimos a las 12, a las 2, 3 de la mañana, que es cuando esas personas vienen a hacer su trabajo, de las 3 de la mañana a las 4, 5 es cuando andan activos», detalló. «Indudablemente fue un golpe para la economía de nosotros, después de trabajar que nos den un coscorrón sí es difícil», consideró.

Aclaró que una persona está atenta a que todo esté en orden pero es insuficiente, motivo por el cual decidieron ejercer esa vigilancia.

Por. Benigno Solís/La Razón