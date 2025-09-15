Vibrante celebración del grito de Independencia en Ciudad Madero

El presidente municipal Erasmo González Robledo, repitió, desde el balcón central, el llamado de libertad y de justicia proclamado en 1810, por Don Miguel Hidalgo y Costilla

CIUDAD MADERO, TAM.- Una extraordinaria fiesta mexicana se vivió la noche de este lunes, en la explanada de la Presidencia Municipal de Ciudad Madero, en el marco del 215 Aniversario de la Independencia de México, evento que reunió a miles de familias en una tradición que revive, uno de los capítulos más gloriosos de la historia nacional.

El presidente municipal Erasmo González Robledo, repitió, desde el balcón central, el llamado de libertad y de justicia proclamado en 1810, por Don Miguel Hidalgo y Costilla en el grito de independencia. Miles de expresiones se unieron al eco del edil maderense en su arenga a los héroes que nos dieron patria y libertad.

“Viva Hidalgo, viva Morelos, viva Josefa Ortiz de Domínguez; viva Allende, viva Aldama, viva Galeana y Matamoros; viva Guerrero, viva la Independencia Nacional, viva Ciudad Madero, viva México, viva México, viva México”, fue el grito que cimbró el corazón de la ciudad y antecedió al repique de las doce campanadas en un llamado a la unidad, y a la defensa de la soberanía nacional.

Tras la última campanada, la multitud entonó a una sola voz, los acordes del Himno Nacional Mexicano, mientras el cielo de Ciudad Madero se iluminaba de una espectacular pirotecnia, cargada de luz, color y esperanza.

Antes, el presidente municipal Erasmo González Robledo, acompañado de su esposa Dunia Marón Acuña, presidenta del Sistema DIF Madero, su familia; miembros del Cabildo, invitados especiales y representantes de las fuerzas armadas navales y militares, sostuvieron una breve recepción al interior de la Presidencia municipal.

Mientras, en la explanada del edificio, se desarrolló una verbena popular y la presentación de un espectáculo artístico y cultural, en el que tomaron parte alumnos de los talleres de música y danza del DIF; y de la escuela de violín de Ciudad Madero; el Ballet Folklórico “Yacatecutli”, el Mariachi Aventurero; la Soprano Karla Lazo; y el Grupo Legendario.

La presentación estelar del Grupo La Firma, significó el broche dorado de una noche espectacular que convirtió la noche mexicana en una fiesta llena de colorido y algarabía de miles de familias, en la que el patriotismo e identidad nacional fundieron en un solo grito y celebración, al pueblo de maderense con la historia de México.

POR STAFF