94% de las gasolineras vende el litro de gasolina regular en menos de 24 pesos: Profeco

César Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor, indicó que el precio promedio nacional de gasolina regular ronda los 23.59 pesos

El 94 por ciento de las gasolineras del país cumplen con el acuerdo de vender el litro de gasolina regular en menos de 24 pesos, informó César Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor.

Al presentarse en la conferencia mañanera, el funcionario indicó que a la fecha, el precio promedio nacional de gasolina regular ronda los 23.59 pesos.

“Tenemos un precio promedio nacional de veintitrés pesos con 23.59 pesos el litro de gasolina regular, y ya tenemos un 94 por ciento de cumplimiento de este nuevo acuerdo que recientemente encabezó la presidenta Sheinbaum de las estaciones en todo el país”, enfatizó.

Presentan resultado de monitoreo de gasolineras en México

En cuanto al monitoreo que se realiza desde Profeco, Escalante Ruiz indicó que en la mayoría de las regiones del país, ninguna gasolinera excede los dos pesos de margen de ganancia.

Sin embargo, resaltó que sigue habiendo algunas estaciones como en Saltillo, Coahuila, donde el precio de la gasolina regular sí supera los 24 pesos por litro, misma que tiene un margen de ganancia de cinco pesos.

En cuanto al monitoreo de las remesadoras, el procurador Federal del Consumidor expuso que FinaBien es la mejor alternativa, pues es esta la que da más pesos por dólares.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO