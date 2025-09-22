Acercan programas y servicios a ciudadanos de Nuevo Laredo

Invita el gobierno municipal de Nuevo Laredo a la jornada Cerca de Ti que se realizará el viernes, en la colonia Los Encinos

NUEVO LAREDO, TAM.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo continúa acercando sus programas y servicios a la ciudadanía a través de la jornada “Presidencia Cerquita de Ti”, que en esta ocasión se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la colonia Los Encinos, en el parque ubicado sobre la calle Apolo entre Cronos y Mercurio DE 9 AM A 2 PM.

Durante esta edición, las familias tendrán la oportunidad de realizar diversos trámites municipales sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales. Entre ellos, destaca la posibilidad de ponerse al corriente en el pago del predial o convenir adeudos con COMAPA, así como recibir asesorías y orientación en distintos temas de interés ciudadano.

Además, se ofrecerán servicios completamente gratuitos como corte de cabello, consulta médica y dental, vacunación de mascotas, entre otros, todo con el objetivo de apoyar la economía familiar y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Con estas jornadas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de estar cerca de la comunidad, facilitando el acceso a trámites y servicios en un solo lugar.

POR STAFF