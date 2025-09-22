Alerta en Primaria de Victoria; Exalumna entra con uniforme, ofrece drogas y amenaza a los niños

El director del plantel, Julio Treto Alemán, ha sido señalado por su omisión total.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Padres de familia de la Escuela Primaria Guadalupe Mainero Juárez, en la colonia Enrique Cárdenas, viven días de terror tras descubrir que una exalumna ha invadido el plantel múltiples veces, incluso durante clases, poniendo en grave riesgo la vida de los estudiantes.

La mujer, identificada como Getzali, se camuflaje con uniforme escolar, entra sin ser detectada, rapada y del tamaño de un niño ha llegado al extremo de ofrecer drogas a los alumnos, afirman los padres de familia, quienes se manifestaron en las afueras de la primaria con evidencia fotográfica y cartulinas con mensajes.

“¡Nuestros hijos la han visto dentro de la escuela! Esto es inaceptable e indignante”, denunciaron los padres.

Pero eso no es todo: la intrusa ha destrozado salones, robado materiales y dejado mensajes amenazantes en pizarras y baños, mientras que las autoridades parecen mirar para otro lado. A pesar de haber sido detenida en tres ocasiones, siempre queda en libertad bajo el argumento de supuestos problemas mentales. Los padres cuestionan: “¡Sabe lo que hace y aun así la dejan suelta!”.

El director del plantel, Julio Treto Alemán, ha sido señalado por su omisión total. Los padres aseguran que ni siquiera se ha presentado para dar la cara y que la escuela se encuentra abandonada, con accesos vulnerables que permiten que la mujer se esconda dentro del plantel.

¡Padres en pie de lucha!

Ante la negligencia, los padres advierten que podrían cerrar la escuela hasta que se garanticen condiciones de seguridad y exigir la intervención directa del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García. “Si no hay soluciones inmediatas, no permitiremos que nuestros hijos sigan expuestos. Esto es una amenaza real contra su vida e integridad”, afirmaron.

La comunidad exige apoyo municipal y estatal, instalación de cámaras de seguridad, supervisión constante y el cierre de accesos vulnerables. “Nuestros hijos merecen estudiar sin miedo, y la omisión de las autoridades ya no es tolerable”, sentenciaron.

Por Raúl López García