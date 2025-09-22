Anuncian el Primer Foro Estatal «Atención Integral en Salud para Personas Trans, No Binarias e Intersex en Tamaulipas»

El foro se realizará este viernes 26 de septiembre de 2025, en el Salón Farol de la Casa de la Cultura de Tampico, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de erradicar la discriminación en el acceso a los servicios de salud y garantizar el respeto a los derechos humanos, se llevará a cabo el Primer Foro Estatal “Atención Integral en Salud para Personas Trans, No Binarias e Intersex en Tamaulipas”. La convocatoria fue anunciada por Ana Karen López Quintana, presidenta de Tamaulipas Diversidad VIHDA Trans A.C., mujer trans y activista de reconocida trayectoria en el ámbito local, nacional e internacional.

El foro se realizará este viernes 26 de septiembre de 2025, en el Salón Farol de la Casa de la Cultura de Tampico, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en coordinación con Tendremos Alas A.C., que encabeza el Lic. Celso Pérez Ruiz. La jornada contempla la participación de instituciones como la Secretaría de Salud de Tamaulipas, diputadas de la 66ª Legislatura, el Gobierno de Tampico, CAPASITS y la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHET).

El programa estará estructurado en tres ejes principales: Marco Legal y Políticas Públicas, con la propuesta de crear la Unidad de Salud Integral para Personas Trans de Tamaulipas (USIPT); Salud Integral, donde se abordarán la atención a la salud mental, emocional y necesidades de personas adultas mayores trans e intersex; y Sensibilización y Educación, que pondrá énfasis en la capacitación obligatoria a servidores públicos y el intercambio de experiencias comunitarias. Como invitadas especiales participarán las activistas trans de la Ciudad de México, Oyuki Ariadne Martínez Colín y Melken Mejía Caballero, de la USIPT.

El encuentro cuenta con el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Acento Acción Local, Fondo Semillas y el Colectivo Tamaholipa. Se invita a personas trans, no binarias, intersexuales y al público en general a sumarse a esta jornada. Para informes y registro, se habilitaron los números de WhatsApp: 8331447259 y 8335291301.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón