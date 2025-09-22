‘Asesinaron nuestra juventud’: Presidente de Colombia tras hallazgo de músicos muertos en México

Utilizando sus redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro calificó como “estúpida” a la “política militar y prohibicionista” que calificó como “guerra contra las drogas”

Gustavo Petro, presidente de Colombia, lamentó la muerte de los músicos Byron Sánchez y Jorge Herrera, identificados en el medio musical como B-King y Regio Clown, quienes fueron hallados sin vida en el Estado de México (Edomex), días después de ser reportados como desaparecidos.

Utilizando sus redes sociales, Gustavo Petro calificó como “estúpida” a la “política militar y prohibicionista” que calificó como “guerra contra las drogas”.

Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada «guerra contra las drogas» a la que obligan a la humanidad y a América Latina.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos”, lamentó.

“Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, añadió.

Inicialmente, Petro afirmó que los jóvenes fueron vistos por última vez en el norteño estado Sonora, algo que luego fue desmentido por la fiscalía del estado, fronterizo con Estados Unidos.

Hallan cuerpos de reggaetoneros en Edomex

Este lunes fueron localizados los cadáveres de dos personas cuyas características físicas coinciden con las de los dos músicos colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera, reportados como desaparecidos la semana pasada en el centro del país.

La Fiscalía de Ciudad de México había informado que Byron Sánchez, «B-King», que interpreta canciones de reguetón, y el DJ de nombre Regio Clown, fueron vistos por última vez en Polanco, Ciudad de México, el 16 de septiembre, cuando iban al gimnasio.

«Efectivamente se encontraron dos cuerpos que coinciden con las características (de los desaparecidos)», dijo un funcionario de la fiscalía que pidió no ser identificado. «Se están llevando a cabo las investigaciones y trabajos periciales para confirmar oficialmente».

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había dicho más temprano el lunes que las autoridades estaban investigando el caso, tras conocerse una petición oficial de ayuda por parte de su homólogo Gustavo Petro para localizarlos con vida.

«No he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones», afirmó la mandataria en su habitual conferencia de prensa matutina.

SU ULTIMA IMAGEN

Es la última imagen q se tomaron los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez en el @SmartFitMx de Polanco

Subieron a un taxi de aplicación y se fueron rumbo a @Edomex

Allá encontraron sus cuerpos junto a un narcomensaje.

Disfrutaban de la vida nocturna de la CDMX

Clown, de 35 años, publicó en su cuenta en Instagram hace tres semanas un video en un club de Ciudad de México, donde se le ve bailando con lentes negros y un pañuelo dorado en la cabeza.

En su perfil en la misma plataforma, donde tiene casi 400.000 seguidores, Sánchez -de 31 años- publicó recientemente imágenes desde la ciudad colombiana Medellín, en el departamento Antioquia, donde aparece con múltiples tatuajes en los brazos y el pecho, así como con guantes de box en las manos.

