Avanza renovación de la red sanitaria en Tampico con respaldo del Gobierno del Estado

La obra consiste en la sustitución de tubería dañada por una de mayor calidad, que garantiza el buen funcionamiento de la red



5:38 pm

TAMPICO, TAM.- Con la finalidad de optimizar la infraestructura sanitaria en un importante sector de Tampico, COMAPA Sur lleva a cabo la rehabilitación de una línea general de drenaje en la colonia Campbell, con el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Los trabajos se desarrollan en la esquina de la calle López con General Corona, una zona habitacional y comercial de gran relevancia para la ciudad. La obra consiste en la sustitución de tubería dañada por una de mayor calidad, que garantiza el buen funcionamiento de la red y previene futuras afectaciones. Estas acciones forman parte del programa integral de renovación de la red sanitaria que COMAPA Sur realiza en Tampico y Ciudad Madero, atendiendo la política de trabajo impulsada por el Gobierno del Estado, orientada a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias del sur de Tamaulipas. Con este tipo de obras, COMAPA Sur refrenda su compromiso de ofrecer servicios eficientes y confiables, respondiendo a la demanda ciudadana y fortaleciendo el desarrollo urbano ordenado en la región. POR MARIO PRIETO