22 septiembre, 2025

22 septiembre, 2025

Donovan Carrillo asegura boleto a Juegos Olímpicos de 2026

El astro mexicano del patinaje artístico obtuvo el tercer lugar, que le aseguró su pase a Milán-Cortina d’Ampezzo el siguiente año

MÉXICO.- El patinador artístico Donovan Carrillo volvió a escribir un capítulo brillante en la historia del deporte mexicano. El tapatío consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno del siguiente año tras una destacada actuación en el Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo celebrado en Beijing, China, donde alcanzó un total de 222.22 puntos y se quedó con la medalla de bronce.

Con este resultado, Donovan Carrillo se convierte en el segundo mexicano en lograr dos clasificaciones olímpicas en la disciplina, después de Ricardo Olavarrieta, quien participó en Calgary 1988 y Albertville 1992. Para Donovan, que ya había debutado en Beijing 2022, este nuevo boleto representa la consolidación de un sueño y el reconocimiento al esfuerzo que lo ha llevado a convertirse en el rostro del patinaje artístico en México.

Facebook
Twitter
WhatsApp

DESTACADAS