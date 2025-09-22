Encabeza Armando Martínez “Feria de la Paz y la Salud” en el CETis 78

ALTAMIRA, TAM. En un ambiente de compromiso social y fomento al bienestar juvenil, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó la “Feria de la Paz y la Salud” realizada en las instalaciones del CETis 78, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Municipal, C.P. Rossy Luque de Martínez.

El evento reunió servicios enfocados a la salud física y emocional de los estudiantes, con el objetivo de promover estilos de vida saludables, prevenir riesgos y fortalecer el tejido social desde las aulas. En este esfuerzo conjunto, el DIF Altamira tuvo una destacada participación mediante la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, así como el Voluntariado Juvenil, reafirmando el compromiso institucional con el bienestar integral de la comunidad educativa.

Durante su mensaje, el alcalde Martínez Manríquez reconoció la importancia de la juventud en la construcción del futuro del municipio.

“Jóvenes, van a seguir contando con la mano amiga de su gobierno municipal de Altamira. Son ustedes una parte fundamental en el desarrollo de Altamira. Altamira los necesita para seguir siendo un polo de desarrollo industrial y comercial”, expresó.

El evento contó también con la presencia de autoridades educativas y del sector salud, destacando la participación de Rolando de Jesús López, director general de la DGETI, quienes coincidieron en la relevancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo integral de las y los estudiantes.

POR OSCAR FIGUEROA