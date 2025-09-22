Encuentran restos humanos en bolsa y maleta frente a escuela en Reynosa

FGJT abre investigación tras el hallazgo en la colonia Granjas Económicas

Reynosa, Tamaulipas.– El hallazgo de restos humanos en una bolsa negra y en una maleta, abandonadas en calles de la colonia Granjas Económicas, generó la movilización de fuerzas de seguridad durante la mañana de este martes en Reynosa.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, el reporte se recibió a través de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de objetos sospechosos en la calle Gasoducto Pemex, a la altura de la avenida Central, frente a la Escuela Primaria Chamizal.

Elementos de la Guardia Estatal, la Policía Investigadora, el Ejército Mexicano y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar, donde confirmaron que se trataba de restos humanos. Por el momento, no se ha precisado si corresponden a una sola persona o a varias.

La zona fue asegurada mientras expertos en criminología y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el levantamiento de indicios. Posteriormente, se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia en el sector para prevenir nuevos incidentes, mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes que permitan esclarecer el caso e identificar a la víctima o víctimas.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.